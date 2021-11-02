Американская подлодка не разглядела гору

Таинственный объект, на который налетела американская подводная лодка в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Она не была нанесена на карты.

Авария произошла в начале октября этого года. Тогда сообщалось, что подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом. Опознать его сразу не удалось, что вызвало к жизни самые разные версии.

Удар оказался весьма чувствительным. Более десятка моряков получили ушибы, синяки и порезы. Впрочем, эвакуации не потребовалось, и Connecticut в скором времени прибыла на базу на тихоокеанском острове Гуам.

«Следователи установили, что USS Connecticut (SSN-22) столкнулась с неизведанной подводной горой», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ядерная силовая установка судна повреждены не были.

Фото: © pixabay.com