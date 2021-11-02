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Для слова 2021 года хватило трех букв

Главная В мире
Красноярск
10:05 2 Ноября 2021
выборы, вакцинация, язык, университет, великобритания
Автор: Sibnovosti.ru
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Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. Им стало vax – сокращенный вариант слова вакцинация.

Итоги выборы и его обоснование опубликованы на сайте languages.oup.com.

«Когда наши лексикографы начали копаться в наших данных корпуса английского языка, быстро стало очевидным, что vax - особенно поразительный термин. Относительно редкое слово до этого года к сентябрю оно встречалось более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году», - говорится в сообщении.

По данным ученых, слово vax в английском языке породило массу производных от него. Например, vaxxie – так теперь называют фото, сделанные во время процедуры вакцинации.

Большой Оксфордский словарь - главный исторический словарь английского языка, который выпускает Оксфордский университет. Он прослеживает историческое развитие английского языка и описывает его использование во всем мире.

Фото: © pixabay.com

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