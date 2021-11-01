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Скончался создатель тирамису

Главная В мире
Красноярск
15:07 1 Ноября 2021
продукты, создание, ресторан, италия, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Италии скончался ресторатор Адо Кампеол. В кулинарном мире он известен как создатель десерта тирамису.

Адо Кампеолу было 93 года. Он умер в городе Тервизо, сообщил на своей странице в соцсети Facebook бывший губернатор области Венето (на ее территории находится Тревизо) Лука Дзайя.

Как отмечает «Газета.ру», Адо Кампеол был владельцем ресторана Alle Beccherie. Именно там около полувека назад был изобретен тирамису. Первое письменное упоминание о продукте датировано 1971 годом. Для его приготовления используют сыр маскарпоне, куриные яйца, сахар, кофе и печенье савоярди. Согласно «канонической» версии появления десерта, он родился из-за ошибки супруги ресторатора.

Название десерта было образовано от сочетания слов tira (тяни), mi (меня) и su (вверх).

Фото: страница в соцсети Facebook экс-губернатора Венето Луки Дзайя

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