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Елизавета II отказалась от алкоголя в преддверии 70-летия своего правления

Главная В мире
Красноярск
13:32 16 Октября 2021
королева, великобритания, юбилей, алкоголь, сериал
Автор: Sibnovosti.ru
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Королева Великобритании Елизавета II отказалась от алкоголя. В этом году монарху исполнилось 95 лет.

По данным английской газеты The Daily Telegraph, на которую ссылается ТАСС, медики порекомендовали королеве отказаться от спиртного «в порядке предосторожности». Кроме того, Елизавета II намерена в хорошей форме отметить 70-летний юбилей правления. Она взошла на престол еще в 1952 году. На 2 июня 2022 года в Лондоне по этому случаю запланирован парад.

По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой мартини перед обедом.

Английская королева в настоящее время является старейшим из действующих глав государств. Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года на церемония вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе лучшим драматическим сериалом был признан англо-американский сериал «Корона». Он рассказывает о жизни правящей в Великобритании династии Виндзоров во времена Елизаветы II.

Фото: © официальный сайт королевской семьи Великобритании

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