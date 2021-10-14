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Падение лиры сделало Турцию более привлекательной для туристов

Главная В мире
Красноярск
11:50 14 Октября 2021
турция, валюта, падение, туристы, центробанк
Автор: Sibnovosti.ru
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Финансовая система Турции преподнесла «подарок» российским туристам, в ближайшее время собирающимся на курорты этой страны. Местная лира упала до рекордной отметки по отношению к российскому рублю.

Вчера курс турецкой валюты упал до 7,88 руб. за одну лиру. Это минимальное значение c 1992 года, отмечают эксперты финансового рынка. Курс местной денежной единицы стал отражением проблем, которые переживает денежно-кредитная система этой страны. По данным Lenta.ru, на начало сентября этого года инфляция в республике превысила 19%. За последние два года неоднократно менялось руководство турецкого Центробанка.

В 2005 году власти страны провели деноминацию денежной единицы: 1 млн старых лир превратился в одну новую. Сегодня турецкая лира также используется в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра.

Фото: © Центральный банк Турецкой Республики

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