Энергетический кризис становится европейской реальностью

В Европе все серьезнее становится угроза энергетического кризиса. Спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет.

О тревожном для экономики континента рекорде сообщил заместитель председателя Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти Европейского союза) Франс Тиммерманс. Чиновник выступил на заседании совета Евросоюза по экологии.

Высокий спрос вызвал резкий скачок цен на газ. Впервые цена на него в Европе достигла отметки в $1,6 тыс. за 1 тыс. куб. м. Рост цен, в свою очередь, сделал газ недоступным для многих небольших предприятий.

Несколько европейских стран - Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – уже предложили расследовать причины рекордного роста цен. Франс Тиммерманс, как отмечает ТАСС, в качестве одной из причин указал на штилевую погоду на шельфе Северного моря, где установлено множество ветряков. В результате, их выработка упала в несколько раз.

Фото: © pixabay.com