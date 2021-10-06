Выступающий за Бурятию вольник выиграл «бронзу» чемпионата мира по спортивной борьбе

Бурятский борец Евгений Жербаев внес свой вклад в общекомандную победу российских вольников на чемпионате мира по спортивной борьбе. Турнир проходит в столице Норвегии Осло.

Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль в весе до 70 кг. В полуфинале он уступил будущему серебряному призеру Эрназару Акматалиеву из Кыргызстана, а в поединке за третье место разгромил представителя Армении Армана Андреасяна 6:0. Евгений Жербаев родился в селе Куйта Нукутского района Иркутской области.

По данным Федерации спортивной борьбы России, сборная РФ по вольной борьбе набрала 173 очка и заняла первое место. По три золотых медали, как и россияне получили американцы и иранцы.

Сборная России возвращается в Москву сегодня вечером.

Фото: © народный хурал Республики Бурятия