«Союз МС-19» подбросил киногруппу до МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из троих россиян. В их числе кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, а также космонавт Антон Шкаплеров.

«Союз МС-19» был запущен вчера с Байконура. «Киноэкипаж» отправился в космос по проекту «Вызов», в котором участвуют госкорпорация «Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black, White. Он предполагает съемки в космосе первого игрового кино.

«Фильм с рабочим названием «Вызов» — о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Планируется, что Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернутся на Землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким. Сейчас на МКС находятся 10 человек. Среди них пятеро россиян, а также американцы, японец и француз.

Фото: © госкорпорация «Роскосмос»