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В африканских джунглях женщин продолжают сжигать за колдовство

Главная В мире
Красноярск
11:48 29 Сентября 2021
африка, гибель, власть, женщины, война
Автор: Sibnovosti.ru
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В глубине Африки, несмотря на глобализацию, продолжают существовать жуткие обычаи, уходящие корнями в доисторическое прошлое. Об этом свидетельствует публикация в английском издании The Guardian, на которую ссылается «Газета.ру».

В джунглях Демократической Республики Конго (ДРК) практикуются ритуальные убийства женщин, обвиняемых в колдовстве. Официальные лица и правозащитники утверждают, что только в трех районах провинции Южное Киву в сентябре заживо сожгли восемь женщин.

По оценке специалистов, расцвет жестокой традиции во многом объясняется слабостью официальных властей в отдаленных районах на востоке ДРК. Она продолжается со времен так называемой «Великой африканской воины» на рубеже XX-XXI веков. После ее завершения в джунглях еще долго продолжали действовать повстанческие группировки различной политической ориентации.

Фото: pixabay.com

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