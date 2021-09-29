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Молдавское чудо в Мадриде: «Шериф» обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Главная В мире
Красноярск
11:20 29 Сентября 2021
чемпион, матч, лига, футбол, Молдавия
Автор: Sibnovosti.ru
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Один из самых удивительных матчей в истории европейской футбольной Лиги чемпионов состоялся вчера в Мадриде. Молдавский «Шериф» обыграл одного из мировых грандов – местный «Реал».

За «Шериф» забили два иностранца. Счет в первом тайме открыл Жасур Яхшибоев с паспортом Узбекистана. Во втором тайме после долгих бесплодных атак испанцев главный арбитр дал пенальти в их пользу. Этим шансом воспользовался Карим Бензема. Но в самом конце основного времени матча люксембуржец Себастьян Тилль с линии штрафной послал мяч в «девятку» ворот «Реала» - 2:1. Огромный вклад в победу «Шерифа» внес его греческий вратарь Георгиос Атанасиадис.

Класс соперников  просто несопоставим. По данным сайта Sports.ru, «Шериф» дешевле мадридского клуба в 64 раза. Тираспольский клуб в этом сезоне пробился в групповой этап Лиги чемпионов через три раунда классификации.

После двух туров в группе D Лиги чемпионов «Шериф» идет на первом месте с шестью очками (в первом туре был обыгран донецкий «Шахтер» 2:0). Он на три очка опережает «Реал» и на пять – «Шахтер» и миланский «Интер».

Фото: телеканал «Матч ТВ»

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