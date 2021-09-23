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Бали показался на горизонте: рейсы на остров могут возобновить в декабре

Главная В мире
Красноярск
14:16 23 Сентября 2021
туристы, россия, индонезия, вакцинация, остров
Автор: Sibnovosti.ru
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Индонезийский остров Бали может открыться для российских туристов в этом году. Но если это и произойдет, то не раньше декабря.

О перспективах снятия антикоронавирусных ограничений для посещения россиянами Бали «Известиям» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон», - привело его слова издание.

К настоящему времени Индонезия одобрила вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Это означает, что привитых этой вакциной россиян пустят в страну.

Ранее сообщалось о том, что с 5 октября этого года Россия возобновит авиасообщение с индийским курортом Гоа и испанским городом Тенерифе на Канарских островах.

Фото: pixabay.com

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