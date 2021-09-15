ОДКБ поможет Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Государства, являющиеся членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), готовы в случае необходимости оказать военную помощь Таджикистану. Причиной такой помощи может стать ситуация на афгано-таджикской границе.

О готовности оказать поддержку заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он выступил перед журналистами после совместного заседания в Душанбе совета министров обороны, совета министров иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь», - привел слова генсекретаря ТАСС.

Таджикистан занимает самую жесткую позицию по отношению к движению «Талибан» (запрещено в России), захватившему власть в Афганистане в середине августа этого года. Таджики составляют значительную часть населения Афганистана, а отряды под командованием этнического таджика Ахмада Масуда продолжают сопротивление талибам до сих пор.

Фото: сайт Организации Договора о коллективной безопасности