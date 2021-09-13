Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнир «Большого шлема». Он первенствовал на открытом чемпионате США (US Open).

В финале Даниил Медведев встретился с Новаком Джоковичем – главным фаворитом турнира. В случае победы серб мог стать четвертым теннисистом в истории, который бы выиграл все четыре турнира «Большого шлема» в одном сезоне. Но этого не произошло. Россиянин, который является второй ракеткой мира, был сильнее 6:4 в каждом из трех сыгранных сетов.

«Я никогда никому этого не говорил, но скажу это прямо сейчас. Для меня ты - величайший теннисист всех времен», - сказал после матча Даниил Медведев, обращаясь к сопернику (цитата по сайту Lenta.ru).

Фото: страница Даниила Медведева в соцсети «ВКонтакте»