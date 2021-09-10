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Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

Главная В мире
Красноярск
12:09 10 Сентября 2021
актер, франция, прощание, похороны, париж
Автор: Sibnovosti.ru
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В Париже попрощались с мировой актером Жан-Полем Бельмондо, скончавшимся в возрасте 88 лет. Церемония прошла на самом высоком уровне, сообщило «Общественное телевидение России».

Место для прощания был избран Дом инвалидов. В этом здании XVII века похоронены известные французские военные разных эпох. Отдать дань уважения великому актеры пришел, в частности, президент  Эммануэль Макрон. Когда официальная часть завершилась, в ворота Дома инвалидов пустил всех желающих.

Как писали Sibnovosti.ru, Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября. Он начал сниматься в конце 1950-х годов и продолжал это делать до 2015 года.

Отпоют великого актера сегодня в парижском храме Сен-Жермен-де-Пре. Затем состоятся похороны.

Фото: «Общественное телевидение России»

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