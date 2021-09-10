Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

В Париже попрощались с мировой актером Жан-Полем Бельмондо, скончавшимся в возрасте 88 лет. Церемония прошла на самом высоком уровне, сообщило «Общественное телевидение России».

Место для прощания был избран Дом инвалидов. В этом здании XVII века похоронены известные французские военные разных эпох. Отдать дань уважения великому актеры пришел, в частности, президент Эммануэль Макрон. Когда официальная часть завершилась, в ворота Дома инвалидов пустил всех желающих.

Как писали Sibnovosti.ru, Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября. Он начал сниматься в конце 1950-х годов и продолжал это делать до 2015 года.

Отпоют великого актера сегодня в парижском храме Сен-Жермен-де-Пре. Затем состоятся похороны.

Фото: «Общественное телевидение России»