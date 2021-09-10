Президенты России и Белоруссии договорились об интеграции экономик двух стран

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 программ интеграции двух государств. Переговоры лидеров стран Союзного государства прошли вчера в Москве.

Переговоры продлились около трех с половиной часов. После их завершения президенты провели совместную пресс-конференцию, содержание которой опубликовано на сайте Кремля.

В частности, Россия и Белоруссия договорились о равных правах для субъектов хозяйствования двух стран в Союзном государстве. Страны перейдут к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. В будущем будут объединены российский и белорусский рынки электроэнергии и нефтепродуктов. В Союзном государстве граждане России и Белоруссии получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах.

На переговорах речь не шла об объединении двух государств. Решения о единой валюте также не было принято.

Пакет интеграционных документов должен одобрить сегодня в Минске совет министров Союзного государства.

Фото: сайт президента России