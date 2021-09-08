8 сентября
Новости Мира
погода +20 °C
73.19
 
€ 86.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Реванша не будет: сборная Израиля не едет на чемпионат мира по художественной гимнастике

Главная В мире
Красноярск
12:00 8 Сентября 2021
чемпионат мира, олимпиада, медали, сборная, израиль
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новой борьбы за золотые медали в многоборье между сестрами Ариной и Диной Авериными и израильтянкой Линой Ашрам на очередном чемпионате мира по художественной гимнастике болельщики не увидят. Сборная Израиля решила пропустить этот турнир.

Чемпионат мира состоится в конце октября в Японии. Об отказе израильтянок сообщили на сайте Международной федерации гимнастики.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Линой Ашрам выиграла многоборье, оставив Дину Аверину с серебряной медалью. Тогда качество судейства вызвало резкую критику с российской стороны.

Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на венгерского спортивного журналиста Гергели Мароси, это решение израильская сборная приняла еще до старта Олимпиады. Оно вызвано желанием предоставить спортсменкам отдых.

Фото: страница Линой Ашрам в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: COVID-19 расположился на высоком плато

COVID-19 расположился на высоком плато

8 Сентября 2021 г.
Число новых случаев заражения в мире стабилизировалось на уровне 4,4-4,5 млн в сутки
Новости Красноярска: Шотландцы попробуют меньше работать

Шотландцы попробуют меньше работать

7 Сентября 2021 г.
В регионе начался эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
Новости Красноярска: Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер Жан-Поль Бельмондо

7 Сентября 2021 г.
Французскому актеру было 88 лет

Более 173 тысяч тонн зерна отправлено с начала года из Красноярского края на экспорт

6 Сентября 2021 г.
Также на экспорт ушло 49,2 тысяч тонн рапса 8,9 тысяч тонн овса
Новости Красноярска: Сборная Италии по футболу стала мировым рекордсменом по числу беспроигрышных матчей

Сборная Италии по футболу стала мировым рекордсменом по числу беспроигрышных матчей

6 Сентября 2021 г.
Она не уступает уже 36 матчей подряд
Новости Красноярска: Прошла церемония закрытия токийской Паралимпиады

Прошла церемония закрытия токийской Паралимпиады

5 Сентября 2021 г.
В неофициальном медальном зачете РФ на четвертом месте
Новости компаний
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

6 Сентября 2021 г.
Высокий потенциал у территорий между Красноярском и Братском, у Канска и Лесосибирска
Новости Красноярска: В Красноярском крае пять человек заразились клещевым боррелиозом

В Красноярском крае пять человек заразились клещевым боррелиозом

3 Сентября 2021 г.
У девяти подозревают клещевой энцефалит
Новости Красноярска: В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера на правом берегу

7 Сентября 2021 г.
Им оказался 19-летний юноша
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru