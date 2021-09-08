Реванша не будет: сборная Израиля не едет на чемпионат мира по художественной гимнастике

Новой борьбы за золотые медали в многоборье между сестрами Ариной и Диной Авериными и израильтянкой Линой Ашрам на очередном чемпионате мира по художественной гимнастике болельщики не увидят. Сборная Израиля решила пропустить этот турнир.

Чемпионат мира состоится в конце октября в Японии. Об отказе израильтянок сообщили на сайте Международной федерации гимнастики.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Линой Ашрам выиграла многоборье, оставив Дину Аверину с серебряной медалью. Тогда качество судейства вызвало резкую критику с российской стороны.

Как сообщила «Газета.ру» со ссылкой на венгерского спортивного журналиста Гергели Мароси, это решение израильская сборная приняла еще до старта Олимпиады. Оно вызвано желанием предоставить спортсменкам отдых.

Фото: страница Линой Ашрам в соцсети Facebook