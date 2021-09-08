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COVID-19 расположился на высоком плато

Главная В мире
Красноярск
10:24 8 Сентября 2021
вирус, организация, здравоохранение, эксперты, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато, констатировали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Плохая же новость заключается в том, что это довольно высокое плато.

О состоянии дел с распространением коронавирусной инфекции рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Она ответила на вопросы пользователей социальных сетей. По данным эксперта, в последнее время на планете регистрируется 4,4-4,5 млн случаев заражения, 67-68 тыс. человек гибнут от этой болезни. При этом тренды на различных континентах отличаются друг от друга.

«Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней», - процитировала Марию ван Керкхове «Газета.ру».

Согласно официальным данным, в РФ на 7 сентября было зарегистрировано около 7 млн случаев заболевания COVID-19. Для сравнения, все население Дальневосточного федерального округа составляет 8,1 млн человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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