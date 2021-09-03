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Возвращение в Эдем: лидеры Ближнего Востока попробуют сделать регион зеленым

Главная В мире
Красноярск
13:12 3 Сентября 2021
саудовская, аравия, посадка, проект, саммит
Автор: Sibnovosti.ru
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В октябре этого года состоится экологический саммит по озеленению Ближнего Востока. Его созывает Саудовская Аравия.

Это будет встреча на высшем уровне. Главы государств, а также эксперты и общественники  обсудят саудовскую инициативу «Зеленый Ближний Восток», сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

«Зеленый Ближний Восток» - инициатива наследного принца и фактического лидера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Она предполагает высадку 40 млрд деревьев в государствах региона. По оценкам автором проекта, это позволит более чем на 10% сократить выбросы углерода в атмосферу.

В настоящее время целый ряд африканских государств реализуют проект создания «Великой зеленой стены» через весь континент. Она призвана сдержать расширение Сахары. Проект уже позволил восстановить 25 млн га почвы.

Фото: pixabay.com

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