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Криштиану Роналду стал мировым рекордсменом по голам за сборную

Главная В мире
Красноярск
09:41 2 Сентября 2021
роналду, португалия, рекорд, матч, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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Португалец Криштиану Роналду установил мировой футбольный рекорд по голам за сборную. Сделал он это в отборочном матче чемпионата мира против Ирландии.

Побить рекорд португальский форвард получил возможность уже в начале матча, но не смог забить пенальти. Болельщикам пришлось ждать достижения до самого конца игры. К финальному свистку команда Португалии, выступавшая дома, «горела» 0:1, но дубль Криштиану Роналду все изменил. Он сравнял счет на 89-й минуте и вывел хозяев вперед уже в добавленное время.

У великого португальца теперь 111 голов за сборную. Он обошел иранца Али Даеи со 109 мячами.

Португалия возглавила группу А отборочного турнира с 10 очками. У сербов на три очка и один сыгранный матч меньше.

Фото: сайт Португальской федерации футбола

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