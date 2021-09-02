Криштиану Роналду стал мировым рекордсменом по голам за сборную

Португалец Криштиану Роналду установил мировой футбольный рекорд по голам за сборную. Сделал он это в отборочном матче чемпионата мира против Ирландии.

Побить рекорд португальский форвард получил возможность уже в начале матча, но не смог забить пенальти. Болельщикам пришлось ждать достижения до самого конца игры. К финальному свистку команда Португалии, выступавшая дома, «горела» 0:1, но дубль Криштиану Роналду все изменил. Он сравнял счет на 89-й минуте и вывел хозяев вперед уже в добавленное время.

У великого португальца теперь 111 голов за сборную. Он обошел иранца Али Даеи со 109 мячами.

Португалия возглавила группу А отборочного турнира с 10 очками. У сербов на три очка и один сыгранный матч меньше.

Фото: сайт Португальской федерации футбола