Глава Казахстана подтвердил официальный статус русского языка в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал использование русского языка в стране. Об этом он заявил в традиционном в ежегодном послании народу Казахстана.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев (цитата по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что гармоничное развитие межэтнических отношений остается одним из магистральных направлений государственной политики в Казахстане. Президент также напомнил, что жители республики, согласно Конституции, являются единой нацией.

Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в июне 2019 года. Это уже второе его послание народу Казахстана.

Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан