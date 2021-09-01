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Глава Казахстана подтвердил официальный статус русского языка в стране

Главная В мире
Красноярск
14:52 1 Сентября 2021
казахстан, президент, послание, русский, язык
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал использование русского языка в стране. Об этом он заявил в традиционном в ежегодном послании народу Казахстана.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев (цитата по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что гармоничное развитие межэтнических отношений остается одним из магистральных направлений государственной политики в Казахстане. Президент также напомнил, что жители республики, согласно Конституции, являются единой нацией.

Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в июне 2019 года. Это уже второе его послание народу Казахстана.

Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

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