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Такая гадюка: яд бразильской змеи может помочь в борьбе с коронавирусом

Главная В мире
Красноярск
13:43 1 Сентября 2021
вирус, лекарство, ученые, бразилия, яд
Автор: Sibnovosti.ru
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Поиск лекарств для борьбы с коронавирусом завел медиков в тропические джунгли. Об успехе бразильских исследователей сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Надежды ученых оправдала змея вида обыкновенная жарарака. Оказалось, что молекулы в ее яде на 75% подавляют размножение коронавируса в клетках обезьян. По оценке специалистов, открытие может стать первым шагом на пути к созданию лекарства для борьбы с COVID-19.

Теперь ученые планируют испытать полученное из яда вещество на людях, чтобы досконально изучить его влияние на коронавирус в организме человека.

Жарарака - вид ядовитых ямкоголовых змей рода ботропсов. Она очень распространена в Южной Америке и представляет реальную угрозу для людей - в Бразилии, по некоторым данным, на нее приходится 80-90% всех змеиных укусов. Без оказания медицинской помощи смертность составляет 10-12%.

Фото: pixabay.com

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