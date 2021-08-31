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Десятки индийцев погибли от неизвестной болезни

Главная В мире
Красноярск
15:12 31 Августа 2021
вирус, роспотребнадзор, погибшие, индия, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Около 70 человек скончались в Индии от неизвестной вирусной лихорадки. По предположению местных медиков, она может быть вызвана лихорадкой денге.

Основной очаг заболевания находится в северном штате Уттар-Прадеш. В официальное число жертв включены только погибшие в государственных медицинских учреждениях, отмечает Lenta.ru.

Как заявил заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад, слова которого приводит РИА «Новости», симптомы схожи именно с лихорадкой денге. У больных резко повышается температура и падет уровень тромбоцитов в крови.

По данным ТАСС, Роспотребнадзор считает, что риск распространения неизвестной болезни в России практически отсутствует.

Фото: pixabay.com

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