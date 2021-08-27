Спокойнее Копенгагена не бывает

Международный еженедельник The Economist обновил рейтинг безопасных городов мира. На первое место его эксперты поставили столицу Дании, сообщает «Общественное телевидение России».

Всего в рейтинге 60 самых комфортных мегаполисов. Они ранжированы с учетом 76 критериев. В их числе качество медицинских услуг, личная безопасность жителей, защита цифровых данных, экология. Копенгаген, набрав более 82 баллов из 100, обошел канадский город Торонто и Сингапур.

Из российских городов в рейтинг 60 лучших попала только Москва, которая разместилась на 38-й строчке. По безопасности столица РФ уступает, в частности, Стамбулу и Пекину. Зато опережает Рио-де-Жанейро.

Как писали Sibnovosti.ru, проект IQAir от компании AirVisua на 9 августа 2021 года признал Красноярск самым грязным городом мира.

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