В Кабуле взорвали толпу у аэропорта

В Кабуле произошло несколько терактов. Их жертвами стали как афганцы, так и военнослужащие США, которые обеспечивают эвакуацию из страны иностранных и местных граждан.

Первый взрыв прогремел у самого аэропорта. Там зарядное устройство привел в действие смертник. Затем машина с взрывчаткой взлетела на воздух у одной из гостиниц. Сообщается также о ряде взрывов и перестрелках в Кабуле.

Жертвами терактов, по последним данным, стали около 100 человек. В их числе 13 американских военных. Специалисты отмечают, что это самые крупные одномоментные потери армии США за последние годы.

Ответственность за взрывы взяла на себя организация «Исламское государство», запрещенная в России.

Фото: «Общественное телевидение России»