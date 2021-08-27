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В Кабуле взорвали толпу у аэропорта

Главная В мире
Красноярск
10:16 27 Августа 2021
афганистан, аэропорт, взрыв, теракт, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кабуле произошло несколько терактов. Их жертвами стали как афганцы, так и военнослужащие США, которые обеспечивают эвакуацию из страны иностранных и местных граждан.

Первый взрыв прогремел у самого аэропорта. Там зарядное устройство привел в действие смертник. Затем машина с взрывчаткой взлетела на воздух у одной из гостиниц. Сообщается также о ряде взрывов и перестрелках в Кабуле.

Жертвами терактов, по последним данным, стали около 100 человек. В их числе 13 американских военных. Специалисты отмечают, что это самые крупные одномоментные потери армии США за последние годы.

Ответственность за взрывы взяла на себя организация «Исламское государство», запрещенная в России.  

Фото: «Общественное телевидение России»

 

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