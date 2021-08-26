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Датских ученых напугал дождь в Гренландии

Главная В мире
Красноярск
14:01 26 Августа 2021
изменения, климат, дождь, остров, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Дождь в Гренландии заставил датских ученых говорить о критическом изменении климата. Этим летом в Гренландии воздух прогрелся до 20 градусов, что является рекордом.

Дождь на высоте около 3 тыс. м прошел на самом большом острове мира 14 августа. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Phys.org. По данным метеорологов, это могло произойти только при определенной температуре воздуха. За 2 тыс. лет было всего девять таких случаев. В том числе три за последнее десятилетие.

Согласно наблюдениям ученых, температура воздуха в Арктике изменяется быстрее, чем в других районах земного шара. Гренландия входит в состав Дании на правах автономии. Нередко даже в разгар лета температура воздуха там держится около нуля.

Как писали Sibnovosti.ru, ученые Института лесных технологий СибГУ считают, что ряд факторов, включая изменение климата, могут привести к исчезновению северных оленей к 2030 году.

Фото: pixabay.com

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