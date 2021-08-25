Японская полиция нашла гидрокостюм приплывшего с Курил россиянина

На берегу острова Хоккайдо японская полиция нашла гидрокостюм. Он предположительно принадлежит россиянину по имени Ваас-Феникс Нокард, который, как он утверждает, добрался туда вплавь с российского острова Кунашир.

О находке сообщила «Газета.ру» со ссылкой на японский телеканал STV. По ее данным, о прибытии россиянина в Японию таким способом стало известно 22 августа. Первым его увидел местный житель.

Сообщается, что Ваас-Феникс Нокард попросил в Стране восходящего солнца политическое убежище. В самой Японии предоставить информацию о пловце российским властям отказались.

Расстояние от Кунашира из гряды Курильских островов до Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между двумя островами не превышает 15 градусов.

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