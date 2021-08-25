Афганистан покажется «адом на земле»

В Афганистане 14 млн человек могут скоро столкнуться с голодом. Это более трети населения страны.

Неутешительный прогноз дал директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Его приводит ТАСС.

«Там будет «идеальный шторм» из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, отягощенного (пандемией) COVID-19», - заявил Дэвид Бизли.

По его словам, если не предпринять необходимых действий, Афганистан превратится в «ад на земле». Необходимыми действиями эксперт назвал выделение $200 млн к сентябрю 2021 года. Дэвид Бизли отмечает, что захвативший власть в стране «Талибан» (запрещен в России) пообещал не мешать организации доставлять помощь людям.

В последние годы одна из крупнейших гуманитарных катастроф на планете развернулась в другом государстве исламского Востока – Йемене. Ее причинами стали гражданская война, холера, нехватка лекарств, воды и продуктов.

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