В Армении назвали цифры потерь в прошлогодней войне

Армения в ходе войны с Азербайджаном потеряла 3 773 человека. Вооруженный конфликт произошел осенью прошлого года.

Цифры потерь, как сообщил ТАСС, назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня он представил новое правительство Национальному собранию – парламенту страны. Впрочем, эти данные нельзя считать окончательными. По словам Никола Пашиняна, судьба еще 243 человек пока неизвестна.

Война, начавшаяся в сентябре 2020 года, продолжалась 44 дня. В результате азербайджанские Вооруженные силы занял значительные территории, которые ранее контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

В декабре прошлого года министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что потери азербайджанской стороны составили 2 783 военнослужащих.

Фото: сайт министерства обороны Республики Армения