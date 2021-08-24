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В Армении назвали цифры потерь в прошлогодней войне

Главная В мире
Красноярск
15:37 24 Августа 2021
армения, война, жертвы, премьер-министр, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
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Армения в ходе войны с Азербайджаном потеряла 3 773 человека. Вооруженный конфликт произошел осенью прошлого года.

Цифры потерь, как сообщил ТАСС, назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня он представил новое правительство Национальному собранию – парламенту страны. Впрочем, эти данные нельзя считать окончательными. По словам Никола Пашиняна, судьба еще 243 человек пока неизвестна.

Война, начавшаяся в сентябре 2020 года, продолжалась 44 дня. В результате азербайджанские Вооруженные силы занял значительные территории, которые ранее контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

В декабре прошлого года министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что потери азербайджанской стороны составили 2 783 военнослужащих.

Фото: сайт министерства обороны Республики Армения

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