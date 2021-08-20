Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка

В Китае семьям разрешили заводить до троих детей. Соответствующее решение принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Речь идет о внесении поправок в закон о населении и планировании рождаемости. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство «Синьхуа».

В новой редакции закона говорится о том, что будут введены финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми. Кроме того, государство также будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей.

Ранее за рождение третьего ребенка в КНР штрафовали. Однако более десяти лет назад политику в области демографии стали пересматривать, поскольку она привела к стремительному старению населения. В 2016 году власти разрешили семьям иметь двоих детей.

Сейчас население Китая составляет 1,41 млрд человек. Его быстро настигает Индия (1,38 млрд человек).

Фото: pixabay.com