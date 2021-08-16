16 августа
Новости Мира
погода +24 °C
73.39
 
€ 86.51
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Гаити подсчитали жертв мощного землетрясения

Главная В мире
Красноярск
13:59 16 Августа 2021
столица, жертвы, оон, землетрясение, остров
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Гаити в Центральной Америке произошло очередное мощное землетрясение. Число его жертв достигло 1,3 тыс. человек.

Стихия нанесла удар 14 августа. Магнитуда сейсмического события составила 7,2. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы – города Порт-о-Пренс. В этом его отличие от столь же мощных толчков на Гаити в 2010 году. Тогда погибло 222,6 тыс. граждан страны, поврежден был даже президентский дворец.

Гаити – одно из беднейших государств не только Центральной Америки, но и всего мира. ООН объявила о готовности предоставить ему помощь в размере $8 млн.

Фото: Яндекс.ру

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Исламисты взяли власть во всем Афганистане

Исламисты взяли власть во всем Афганистане

16 Августа 2021 г.
Президент Ашраф Гани покинул страну
Новости Красноярска: В Грузии от удара молнии погибли более 550 овец

В Грузии от удара молнии погибли более 550 овец

14 Августа 2021 г.
Убытки фермера составили 4,4 млн рублей
Новости Красноярска: В США зафиксировали небывалое расово-этническое разнообразие

В США зафиксировали небывалое расово-этническое разнообразие

13 Августа 2021 г.
Новые данные о населении представило американское Бюро переписи
Новости Красноярска: NASA займется российской «Наукой»

NASA займется российской «Наукой»

13 Августа 2021 г.
Эксперты выяснят причины инцидента с российским модулем
Новости Красноярска: В Италии не поскупились на премиальные призерам Олимпиады

В Италии не поскупились на премиальные призерам Олимпиады

12 Августа 2021 г.
Они получили $9,07 млн
Новости Красноярска: Британские фермеры вывели на поля искусственный интеллект

Британские фермеры вывели на поля искусственный интеллект

12 Августа 2021 г.
Роботы распознают сорняки, которые предстоит выполоть
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: В Шарыповском районе в ДТП погибли два человека

В Шарыповском районе в ДТП погибли два человека

16 Августа 2021 г.
Также есть пострадавшие
Новости Красноярска: Пропавшая 3 августа в Красноярске молодая женщина нашлась живой

Пропавшая 3 августа в Красноярске молодая женщина нашлась живой

14 Августа 2021 г.
По словам родственников, у нее могла быть послеродовая депрессия
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru