На Гаити подсчитали жертв мощного землетрясения

В Республике Гаити в Центральной Америке произошло очередное мощное землетрясение. Число его жертв достигло 1,3 тыс. человек.

Стихия нанесла удар 14 августа. Магнитуда сейсмического события составила 7,2. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы – города Порт-о-Пренс. В этом его отличие от столь же мощных толчков на Гаити в 2010 году. Тогда погибло 222,6 тыс. граждан страны, поврежден был даже президентский дворец.

Гаити – одно из беднейших государств не только Центральной Америки, но и всего мира. ООН объявила о готовности предоставить ему помощь в размере $8 млн.

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