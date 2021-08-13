В США зафиксировали небывалое расово-этническое разнообразие

Население Соединенных Штатов стало самым разнообразным в расово-этническом отношении, в истории государства. Данные привела Lenta.ru со ссылкой на американскую The Washington Post.

В свою очередь, американская газета использовала данные Бюро переписи США. Они, в частности, свидетельствуют о том, что впервые с 1790 года в стране сократилось белое население. В настоящее время число неиспаноязычных белых составляет 204,3 млн руб.

В исследовании также отмечается, что впервые в истории США в процентном отношении белое население составило менее 60%. Его доля снизилась с 63,7% в 2010 году до 57,8% в 2020-м.

Одновременно Бюро переписи зафиксировало значительный рост числа людей, которые идентифицируют себя как представители разных рас, а также латиноамериканцев и азиатов. В ходе переписи каждый ее участник сам определял свою принадлежность.

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