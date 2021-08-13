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NASA займется российской «Наукой»

Главная В мире
Красноярск
11:23 13 Августа 2021
космос, сша, эксперты, расследование, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа экспертов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будет расследовать инцидент с российским модулем «Наука». Он произошел на Международной космической станции (МКС) в июле этого года.

«Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнерами», - говорится в сообщении NASA, которое привел ТАСС.

Лабораторный модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. Спустя восемь дней он пристыковался к МКС. Но уже после стыковки двигатели «Науки» неожиданно заработали. В результате инцидента никто из членов экипажа МКС не пострадал.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, двигатели модуля включились из-за проблем с системой управления. Госкорпорация также занимается расследованием причин сбоя в работе «Науки».

Сегодня информагентство РИА «Новости» сообщило о том, что «Роскосмос» и власти Туниса намерены подписать меморандум о возможной доставке к МКС первой африканской женщины.

Фото: pixabay.com

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