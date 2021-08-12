В Италии не поскупились на премиальные призерам Олимпиады

Больше всех призеров летних Олимпийских игр в материальном плане получили итальянцы. Рейтинг премиальных составил журнал Forbes, пишет «Газета.ру».

Итальянские герои Игр получили в общей сложности $9,07 млн. В Токио они заработали 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых медалей. В их числе есть совершенно сенсационные награды за победы в легкой атлетике – прыжках в высоту, беге на 100 м и эстафете 4х100 м среди мужчин.

В топ-5 рейтинга попали также США с $7,84 млн, Франция ($6,51 млн), Венгрия ($5,64 млн) и Тайвань ($4,92 млн). России в числе 10 стран с наибольшими выплатами по итогам Олимпиады нет.

Фото: сайт Национального олимпийского комитета Италии