Британские фермеры вывели на поля искусственный интеллект

На поля зерновых в Великобритании вышли роботизированные машины с элементами искусственного интеллекта. Их используют несколько фермерских хозяйств страны, сообщает «Общественное телевидение России».

Эксперимент британские аграрии проводят впервые. За одну смену в восемь часов роботизированные машины способны просканировать посевы площадью не менее 20 га. Их задача - распознавать сорняки и слишком слабые растения, которые нужно выполоть.

Созданное таким образом «цифровое поле» передается в единую базу данных. Используя ее, уже другие роботы смогут удалить ненужные растения.

По словам создателей электронного парка агротехники, машины позволят сэкономить миллионы фунтов стерлингов. Они способны работать без остановок и в любую погоду, и при этом не жалуются на условия труда.

Фото: «Общественное телевидение России»