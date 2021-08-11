11 августа
Новости Мира
погода +26 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Хакеры забрали на Poly Network криптовалюту на $604 млн

Главная В мире
Красноярск
12:50 11 Августа 2021
валюта, кража, площадка, средства
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Хакеры увели с транснациональной блокчейн-платформы Poly Network $604 млн в криптовалюте. Атака злоумышленников произошла в минувший вторник.

«Нам жаль сообщить, что произошла атака на Poly Network», - говорится в сообщении платформы в Twitter.

Его привел ТАСС со ссылкой на Forbes. Журнал назвал происшедшее крупнейшей по масштабу атакой в этой сфере. В публикации указывается, что средства были переведены на различные криптовалютные кошельки.

Poly Network - транснациональный протокол для обмена криптовалютами, созданный на основе китайского проекта NEO.

Ранее главный редактор портала ИнфоШОС.Ру Леонид Ковачич в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа высказал мнение, что по мере развития национальных цифровых валют анонимность транзакций (вследствие сокращения доли наличного оборота) будет снижаться, криптовалюты будут обретать все большую ценность. 

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: Смартфон проверит самочувствие кошки

Смартфон проверит самочувствие кошки

10 Августа 2021 г.
Канадские разработчики выпустили новое приложение
Новости Красноярска: Прощание с Лионелем Месси не пройдет «Барселоне» даром

Прощание с Лионелем Месси не пройдет «Барселоне» даром

10 Августа 2021 г.
Потери бренда клуба оценены в €137 млн
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

6 Августа 2021 г.
Жителей дома в Солнечном эвакуируют
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

6 Августа 2021 г.
Облако дыма уже в районе Канска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru