Хакеры забрали на Poly Network криптовалюту на $604 млн

Хакеры увели с транснациональной блокчейн-платформы Poly Network $604 млн в криптовалюте. Атака злоумышленников произошла в минувший вторник.

«Нам жаль сообщить, что произошла атака на Poly Network», - говорится в сообщении платформы в Twitter.

Его привел ТАСС со ссылкой на Forbes. Журнал назвал происшедшее крупнейшей по масштабу атакой в этой сфере. В публикации указывается, что средства были переведены на различные криптовалютные кошельки.

Poly Network - транснациональный протокол для обмена криптовалютами, созданный на основе китайского проекта NEO.

Ранее главный редактор портала ИнфоШОС.Ру Леонид Ковачич в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа высказал мнение, что по мере развития национальных цифровых валют анонимность транзакций (вследствие сокращения доли наличного оборота) будет снижаться, криптовалюты будут обретать все большую ценность.

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