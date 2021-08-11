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Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Главная В мире
Красноярск
10:21 11 Августа 2021
разработка, ученые, великобритания, вакцинация, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Достижение коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно в условиях циркулирования штамма «дельта». Такое мнение высказал британский ученый Эндрю Поллард, который возглавляет группу разработчиков так называемой «оксфордской вакцины».

Мнение вирусолога привела английская газета The Guardian.

«Вариант «дельта» по-прежнему будет заражать тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус… и у нас нет ничего, что (полностью) остановило бы эту передачу», - процитировало Эндрю Полларда РБК.

В публикации говорится, что препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения.

По данным The Guardian, в настоящее время уже три четверти взрослого населения Великобритании получили две дозы вакцины от коронавируса. В стране предлагают делать дополнительные инъекции для усиления защитного эффекта наиболее уязвимым группам населения. Но Эндрю Поллард не считает это необходимым. По его словам, иммунная система «запомнит» инструменты, которые использовались, чтобы защитить организм в случае воздействия вируса.

Как сообщал «Коммерсантъ UK», вакцина Оксфордского университета была разработана путем слияния ослабленной версии вируса обычной простуды шимпанзе и соединения ChAdOx1, которое помогает «захватить» белок коронавируса.

Фото: pixabay.com

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