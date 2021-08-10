Смартфон проверит самочувствие кошки

У владельцев кошек появилась возможность узнать, испытывают ли их питомцы боль. Ответить на этот вопрос помогла канадская компания Sylvester.AI.

Фирма представила приложение Tably. Оно способно определить, больно ли кошке, по выражению ее морды, сообщает «Интерфакс».

Камеру смартфона с закачанным приложением необходимо навести на кошку в особом положении. Приложение проанализирует положение точек на голове животного и выдаст результат.

По данным информагентства, в основу приложения легла нейросеть, обученная на большом количестве снимков. Оно может быть полезно владельцам кошек потому, что обычно те неохотно демонстрируют, что им больно.

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