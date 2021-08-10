11 августа
Новости Мира
погода +16 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Смартфон проверит самочувствие кошки

Главная В мире
Красноярск
15:04 10 Августа 2021
компания, здоровье, технологии, кошка, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

У владельцев кошек появилась возможность узнать, испытывают ли их питомцы боль. Ответить на этот вопрос помогла канадская компания Sylvester.AI.

Фирма представила приложение Tably. Оно способно определить, больно ли кошке, по выражению ее морды, сообщает «Интерфакс».

Камеру смартфона с закачанным приложением необходимо навести на кошку в особом положении. Приложение проанализирует положение точек на голове животного и выдаст результат.

По данным информагентства, в основу приложения легла нейросеть, обученная на большом количестве снимков. Оно может быть полезно владельцам кошек потому, что обычно те неохотно демонстрируют, что им больно.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В мире / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Прощание с Лионелем Месси не пройдет «Барселоне» даром

Прощание с Лионелем Месси не пройдет «Барселоне» даром

10 Августа 2021 г.
Потери бренда клуба оценены в €137 млн
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

7 Августа 2021 г.
Роспотребнадзор рекомендует долго не находиться на улице
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

5 Августа 2021 г.
Сейчас полиция ищет вымагателя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru