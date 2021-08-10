Прощание с Лионелем Месси не пройдет «Барселоне» даром

Для испанского футбольного клуба «Барселона» расставание с нападающим Лионелем Месси будет иметь и неприятные финансовые последствия. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на компанию Brand Finance.

Согласно отчету компании, уход великого форварда повлечет уменьшение стоимости бренда «Барселоны» на 11%. Что касается абсолютных величин, то финансовые потери клуба оценены в €137 млн. Ожидается, в частности, снижение доходов от продажи атрибутики.

Вчера Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Причиной его ухода стала невозможность заключения нового контракта из-за финансовых разногласий. Аргентинец выступал за «Барселону» с 2000 года.

По данным СМИ, его новым клубом станет французский «Пари Сен-Жермен».

Фото: сайт футбольного клуба «Барселона»