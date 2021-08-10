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Прощание с Лионелем Месси не пройдет «Барселоне» даром

Главная В мире
Красноярск
12:21 10 Августа 2021
футбол, месси, клуб, уход, ущерб
Автор: Sibnovosti.ru
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Для испанского футбольного клуба «Барселона» расставание с нападающим Лионелем Месси будет иметь и неприятные финансовые последствия. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на компанию Brand Finance.

Согласно отчету компании, уход великого форварда повлечет уменьшение стоимости бренда «Барселоны» на 11%. Что касается абсолютных величин, то финансовые потери клуба оценены в €137 млн. Ожидается, в частности, снижение доходов от продажи атрибутики.

Вчера Лионель Месси провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Причиной его ухода стала невозможность заключения нового контракта из-за финансовых разногласий. Аргентинец выступал за «Барселону» с 2000 года.

По данным СМИ, его новым клубом станет французский «Пари Сен-Жермен».

Фото: сайт футбольного клуба «Барселона»

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