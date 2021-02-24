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В пещере «Большая Орешная» под Красноярском обнаружили природные антибиотики

Главная Учёные выяснили
Красноярск
10:00 24 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе совместных исследований ученые из Иркутска и Германии обнаружили в пещере «Большая Орешная» в Манском районе природные антибиотики. Они установили 10 новых штаммов актинобактерий, которые могут быть использованы в медицине.

«Согласно полученной от специалистов информации, ранее неизвестные микроорганизмы вырабатывают более 120 соединений, 100 из которых до этого времени еще не были изучены. По данным наблюдений, выделяемые актинобактериями вещества угнетают процессы жизнедеятельности грибов и бактерий, препятствуя их росту и размножению», - сообщил глава администрации Манского района Артем Черных.

Ученые проводили эксперименты, которые показали, что природные антибиотики из пещеры «Большая Орешная» способны подавить кишечную палочку и грибковые заболеваниями, передающиеся половым путем. Обнаруженные в пещере бактерии исследователи планируют использовать в борьбе с микроорганизмами, которые обладают повышенной устойчивостью к большинству антибиотиков.

Фото: Сергей Филинин

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