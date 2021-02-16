Ученые объяснили вырубку деревьев в Академгородке

Сотрудники Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН объяснили, зачем рабочие вырубают деревья в Академгородке Красноярска. Несколько недель назад жители Академгородка, который считается самым экологически чистым в городе, забили тревогу: в лесу рубят здоровые сосны. Научный сотрудник лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения, кандидат биологических наук Мария Кириенко объяснила, что это санитарные рубки, которые важны для оздоровления леса. В противном случае, самые слабые деревья начнут поедать вредители, которые потом перекинутся и на здоровые сосны.

«Это не простая рубка. Это выборочная санитарная рубка – один из видов рубок ухода, когда из основного полога убирают больные деревья: пораженные грибковыми заболеваниями и заселенные насекомыми-вредителями. Убирают деревья, которые отстали в росте из-за недостатка света, питательных веществ и уже начали усыхать, а также ветровальные и буреломные деревья», - пояснила Мария Кириенко.

В Академгородке Красноярска сосны посажены слишком густо. Сейчас они достигли такого возраста, что уже не могут полноценно существовать в таких стесненных условия, объясняют ученые. Поэтому необходимо оставить оптимальную густоту деревьев. Старший научный сотрудник лаборатории экоурбанистики, кандидат сельскохозяйственных наук Иван Косов отметил, что усохшие деревья еще и представляют опасность для человека – при сильном ветре они могут упасть и причинить смертельные травмы, оборвать провода или повредить машины.

«Это не простые рубки, а мероприятие по уходу за лесом. Именно поэтому мы убираем отставшие в росте, усыхающие, усохшие и аварийные деревья. Они заражены разнообразными болезнями: фитопатогенами, раком, вирусами, которые у деревьев свои. Они заселены различными насекомыми: усачем, лубоедом, рогохвостом и другими, которые их буквально уничтожают. Основная проблема с перегущенными древостоями – они ослабевают, потому что им не хватает питания из-за очень плотного расположения на единицу площади. К этому добавляется высокая антропогенная нагрузка», - отметил Иван Косов.

Ученые отмечают, что Красноярск – не самая благоприятная среда для хвойных деревьев. Они плохо переносят автомобильные выхлопы и пыль. В условиях нехватки питания сосны не успевают восстанавливаться, поэтому состояние леса в последние годы заметно ухудшилось.

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