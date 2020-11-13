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При раскопках возле Николаевского моста нашли следы двух древних культур

Главная Учёные выяснили
Красноярск
09:59 13 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, ученые, археология, история
Автор: Sibnovosti.ru
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Археологи при раскопках Афонтовой горы возле Николаевского моста в Красноярске обнаружили следы двух древних культур. Возраст находок 12-16 тысяч лет, сообщил замдиректора по научно-организационной работе Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.

Ученых удивило, что с древними предметами, которые ученые относят к афонтовой культуре, получившей широкое распространение на территории современного Красноярского края, соседствовали следы кокоревской культуры, которая является нетипичной для этих мест.

«Интригующий сюжет. В основном памятники финального палеолита, которые известны в Красноярском крае, относятся к другой культуре — афонтовой. Видимо, в гости к афонтовцам пришли кокоревцы, и они сосуществовали», — отметил Павленок.

Археологи уверены, что найденные артефакты позволят им расширить представления о раннем периоде каменного века.

 

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