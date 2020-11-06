Ученые-экологи проверили качество воздуха в районе КрАЗа

Сотрудники Красноярского научного центра провели мониторинг качества воздуха в разных районах краевого центра. Ранее они установили свои датчики.

Один из постов контроля расположился на территории КрАЗа. О полученных результатах рассказал доктор биологических наук Валерий Заворуев в эфире телеканала «Прима».

«Мы расставили свои посты по определенному алгоритму и начали наблюдать, причем некоторые результаты удивили. Например, прибор, размещенный на территории КрАЗа рядом с цехами, показал не слишком высокую концентрацию загрязняющих частиц по сравнению с другими постами, она оказалась меньше ожидаемого», – сообщил Заворуев.

По словам ученого, на качество воздуха в Красноярске оказывает два фактора – роза ветров и печное отопление.

«Сказывается влияние Енисея: поселок Удачный, который находится в верхней части по течению и соответственно продувается ветром. Поэтому Удачный закономерно является одним из самых чистых районов Красноярска. А вот воздух в поселке Песчанка, который находится также на Енисее, значительно грязнее, там жители используют печное отопление. Тоже самое можно сказать про Минино и Солонцы, где нет промышленных предприятий и большого количества машин, но постоянно топятся печи. Как правило, уровень загрязнения атмосферы в этих поселках сопоставим с уровнем загрязнения с краевым центром», - рассказал ученый-эколог.

По словам эксперта, подобную закономерность ученые выявили в результате двухлетних наблюдений с ноября 2018 года. Заворуев предупредил, что с окончательным приходом зимы, во время безветренной и холодной погоды в краевом центре серьезно ухудшится качество воздуха.