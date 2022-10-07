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Российский шахматист Сергей Карякин приехал в Красноярск

Главная Спорт
Красноярск
19:00 7 Октября 2022
спорт, в красноярске, министр
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Знаменитый российский шахматист Сергей Карякин находится в Красноярске. В наш город он прибыл с рабочим визитом.  

Шахматист посетил красноярскую спортшколу «Вертикаль» и провёл блиц-матч с сильнейшим шахматистом в городе Дмитрием Хегаем.

После этого Карякин провёл сеанс одновременной игры с воспитанниками СШОР «Вертикаль», участвовавших в онлайн-матче «Россия – Китай».

Российский шахматист Сергей Карякин приехал в Красноярск

Также российский шахматист пообщался с министром спорта Денисом Петровским и подтвердил, что готов рассмотреть возможность проведения в Красноярске гроссмейстерского турнира или шахматного турнира среди юных игроков.

Фото: © Минспорта Красноярского края  

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