Призёр Олимпиады в Сочи красноярец Владислав Антонов получил повестку в военкомат

Известному саночнику из Красноярска Владиславу Антонову пришла повестка о мобилизации. Однако на ближайшие несколько дней у него есть отсрочка от призыва в связи с рассмотрение документов в военном комиссариате. Об этом РИА Новости рассказал начальник национальной команды Артём Петраков.

Напомним, что красноярец принимал участие в Олимпийских играх в Сочи и завоевал серебряную медаль. Также Антонов вместе Александром Денисьевым, выступая в двойке, является неоднократным победителем и призёром международных соревнований.

По словам Артёма Петракова, Антонов должен был в составе сборной начать тренировочный сбор, однако в выходной ему пришла повестка.

Начальник национальной команды также заявил, что ЦСКА подготовил справку и отправил её в Красноярск. Таким образом, есть шанс на положительное завершение ситуации и возвращение Антонова к подготовке к сезону.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости