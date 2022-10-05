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Красноярские паралимпийцы в первый день международных летних игр в Сочи завоевали три медали

Главная Спорт
Красноярск
08:18 5 Октября 2022
спорт, в россии, в красноярском крае, в красноярске, паралимпиада
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В первый день международных летних игр под названием «Мы вместе. Спорт», которые проходят 3 октября в солнечном Сочи, красноярские спортсмены паралимпийцы выиграли три медали

Об этом пишет пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

Золото ребята получили за лучший прыжок в длину на 6,58 м, прыжок, кстати, совершил Матвей Якушев. Ещё две серебряные медали оказались в руках Максима Остапенко. Парень метнул диск на 44,74 м и прыгнул в высоту на 1,70 м.

4 октября спортсмены из Красноярского края также приняли участие в соревнованиях среди пловцов.

Фото: krskstate.ru

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