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Три медали первенства России по кросс-дуатлону выиграли красноярские спортсмены

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Красноярск
15:33 4 Октября 2022
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Спортсмены из Красноярского края приняли участие в первенстве России по кросс-дуатлону. Состязания состоялись в Татарстане.

Красноярский атлет Лука Пивченко завоевал серебряную медаль в дисциплине «юноши 15-17 лет». Золото в данной дисциплине выиграл спортсмен из Пермского края.

Три медали первенства России по кросс-дуатлону выиграли красноярские спортсмены

Красноярская спортсменка Дарья Волкова заработала золотую медаль среди девушек 15-17 лет. Серебряную медаль выиграла красноярка Алина Галлямова, которая смогла опередить Ольгу Решетникову из Саратовской области.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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