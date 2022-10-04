Три медали первенства России по кросс-дуатлону выиграли красноярские спортсмены

Спортсмены из Красноярского края приняли участие в первенстве России по кросс-дуатлону. Состязания состоялись в Татарстане.

Красноярский атлет Лука Пивченко завоевал серебряную медаль в дисциплине «юноши 15-17 лет». Золото в данной дисциплине выиграл спортсмен из Пермского края.

Красноярская спортсменка Дарья Волкова заработала золотую медаль среди девушек 15-17 лет. Серебряную медаль выиграла красноярка Алина Галлямова, которая смогла опередить Ольгу Решетникову из Саратовской области.

Фото: © Минспорта Красноярского края