Омский хоккейный клуб «Авангард» на выезде проиграл московскому «Динамо»

Омский «Авангард» 27 сентября потерпел поражение в Москве в заключительной игре 12-матчевой выездной серии.

Шайбы в этом матче забивали в основном москвичи: хет-трик за «Динамо» оформил Максим Сушко и одну шайбу заколотил в начале игры Павел Кудрявцев. Равная, а местами крайне хорошая игра «ястребов» не помогла увести победу из Москвы, но одну шайбу они всё же забили. Алексей Береглазов помог команде не закончить матч в сухую. Итоговый счет в матче - 4:1.

Следующая игра омского «Авангарда» будет дебютной на новой арене в Омске. 1 октября в гости к «ястребам» приедут соседи из Новосибирска.

Фото: @vk.com/hc_avangardomsk