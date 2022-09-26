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Обидное поражение в Калининграде: ФК "Енисей" проиграл на выезде "Балтике"

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Красноярск
08:09 26 Сентября 2022
спорт, футбол, футболисты, в россии, в красноярском крае
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В воскресенье, 25 сентября, в Калининграде местная "Балтика" принимала футбольную команду "Енисей" в рамках Первой лиги.

Первый тайм остался полностью за соперникам   красноярцев. На 12-й минуте ворота Антипина поразил Кузьмин, а затем голом отметился Мусаев. Ушли на перерыв со счетом 2:0.

Во втором тайме команда из Красноярска встрепенулась и взяла игру в свои руки после очередного гола Мусаева на 66-й минуте. Глушкову удалось оформить дубль и заставить "львов" поверить в себя. Но трех добавленных минут не хватило, чтобы совершить красивый камбэк.

Итоговый счет встречи — 3:2. Следующая игра красноярских футболистов пройдет 1 октября на домашней футбол-арене "Енисей" против дерзкого футбольного клуба "Динамо Махачкала". 

Если хотите больше узнать о футбольной истории Красноярска переходите почитать интервью с футбольным историком и статистом Эдуардом Драган.

Фото: ФК "Енисей"

Спорт / НОВОСТИ
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