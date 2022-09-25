Директор ФК «Енисей» назвал Кичина лучшим игроком матча Киргизия — Россия

Директор футбольного «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал игру футболиста своей команды и капитана сборной Киргизии Валерия Кичина в товарищеском матче против России. Напомним, что игра закончилась со счетом 2:1 в пользу России.

«Я болел и верил в победу сборной России, но при этом персонально переживал за нашего футболиста Валеру Кичина, который сегодня был лучшим игроком матча. Он не только грамотно играл в обороне и управлял оборонительными действиями сборной Киргизии, но и классно начинал атаки своими обостряющими, креативными передачами. Благодаря этому Киргизия оперативно переходила в контратаку. Валера подтвердил свой класс и ФК «Енисей». Отмечу, что класс российской национальной команды выше, чем у Киргизии, и это проявилось в матче. Хочу поздравить Россию с победой!» — говорит Алексей Ивахов «Спорт-Экспресс».

Для сборной России игра с Киргизией стала первой с ноября 2021 года.

Фото: telegram-канал ФК «Енисей»