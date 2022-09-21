Красноярского триатлониста Дмитрия Полянского сбила машина

Известного триатлониста из Красноярского края Дмитрия Полянского сбила машина. Знаменитый железногорец угодил под колеса Land Cruiser во время тренировки в Подмосковье.

По словам Дмитрия, он совершал длинную тренировку на велосипеде в районе Куркино и его сбила машина.

«Проехал уже больше 100 км, собирался использовать отличный день по максимуму. Ехал по прямой, впереди никого…Буквально мгновение и впереди меня бочина машины, которая, не заметив меня, решила быстро сделать разворот со встречной полосы прямо передо мной. Удар пришелся прямо в плечо», - написал Полянский.

Триатлонист отмечает, что в итоге у него обнаружили перелом ключицы и его ждет операция. Добавим, что 12 сентября Полянский выиграл золото чемпионата России в триатлон-спринте и готовился к Ironman в Сочи.

Фото: © Telegram-канал «Бал дебютанток»